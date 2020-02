더이앤엠, 여성가족부 산하 NGO와 MOU…"글로벌 문화 지원 프로젝트 추진"

[아시아경제 유현석 기자] 종합 엔터테인먼트 기업 더이앤엠( THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 증권정보 현재가 825 전일대비 10 등락률 +1.23% 거래량 122,587 전일가 815 2020.02.11 09:13 장중(20분지연) close )은 사단법인 국제청소년문화교류연맹과 전략적 업무 제휴를 맺는 양해각서(MOU)를 체결했다고 11일 밝혔다.

