LGU+ 5G 가입자 비중 30% 목표…1.2조 무선 설비투자(종합)

이 CFO는 "5G 손익 개선 문제는 정말 어려운 과제"라면서 "5G 가입자가 450만~500만 수준이 되어야 손익 균형(break even) 수준을 달성할 수 있다"며 "5G 연간 고정비용은 약 1조원 정도로 추산되고 5G 관련 매출이 2조원 이상 되어야 공통 비용을 감내하고 이익을 실현할 수 있다"고 설명했다.

