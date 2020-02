두산아트센터 무료 미술강좌 '두산아트스쿨: 미술' 내달 5일 개강

'미술 미술관 건축순례: 예술공간 VS. 공간 예술' 5회 강좌 모두 무료로 진행되며 두산아트센터 홈페이지에서 회원 가입 후 신청할 수 있다.

'두산아트스쿨: 미술'은 그동안 동서양 현대미술, 사진 등 다양한 분야를 다뤘으며 올해 상반기에는 건축을 다룬다. '미술관 건축순례: 예술공간 VS. 공간 예술'이라는 주제로 미술관 건축의 역사와 의미에 대한 이해를 바탕으로 흥미로운 미술관 사례들을 지역, 도시 별로 정리해 건축적 시각으로 살펴볼 예정이다. 수강생들은 5회 강좌를 통해 아틀라스(Atlasㆍ지도책)처럼 미술관 건축 순례의 여정을 만들어볼 수 있다. 미술관에 전시된 예술 작품과 더불어 공간 자체로서의 예술적 의미를 찾아보는 재미를 발견할 수 있다.