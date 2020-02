'1조 클럽' 복귀한 효성

조 회장은 IT 사업에 대한 전문가적 지식과 글로벌한 경영 감각을 바탕으로 ATM 제조전문 기업인 효성티앤에스의 해외 판매 확대도 직접 이끌어 왔다. 그 결과 효성티앤에스는 미국, 러시아 등 전세계 30여 국가의 주요 대형 은행에 공급하며 지난 해 사상 최대 실적을 달성하기도 했다.

이는 조 회장이 평소 “해답은 고객에게 있다”며 강조해 온 ‘VOC(Voice Of Customer) 경영’이 실질적인 성과로 이어지고 있기 때문인 것으로 풀이된다.