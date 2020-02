[굿모닝 증시]“전염병은 경제와 시장 추세 바꾸지 못해… 기존 추세 복원될 것”

작년 9월 이후 국내 주식시장의 반등은 이성적이었다. 올해 들어 나타난 주식 시장의 상승은 ‘소외공포(FOMO·Fear Of Missing Out)’에 기반한 감정적 성격이 강했다. 지난주에는 FOMO는 사그라들고 바이러스 공포가 확산됐다. 지금은 바이러스 공포가 옅어지는 구간이다. 주식시장에 공포가 확산되고 비이 성적인 행동이 나타날 때 안전마진이 확보된다. 지금부터는 특히 이성적일 필 요가 있다. 안전마진을 안고 주식을 살 적기라고 생각한다.

단기 충격 이후 코스피는 전염병보다 당시의 펀더멘털과 시장 상황에 따라 움직이는 양상이었다. 사스와 신종 플루 발병기 때 코스피는 단기 충격 이후 빠른 복원력을 나타냈다. 두 국면 모두 코스피의 절대 레벨이 낮았고, 전반적인 시장 주변 여건이 주식시장에 우호적이었기 때문이다. 사스 리스크가 본격화됐던 2003년 3월은 IT 버블 붕괴 이후 이어졌던 3년 약세장의 최저점 부근이었다.