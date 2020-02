싱하이밍 주한 中대사 "관련국이 WHO 건의에 따라 과학적 결정 내려야"(상보)

WHO 사무총장도 중국 방문하고 의견 충분히 교환하고 현지 시찰을 했다. 사무총장은 중국측이 방역 작업을 긍정적으로 평가했다. 정부는 비상조치 취한 개방적이고 투명한 국제협력 견지하여 방역의 모범이 되었다고 높이 평가했다. 많은 국가 정상들, 국제기구와 언론계 인사들은 중국의 효과적인 대응조치를 높이 평가하고, 중국이 일치단결해 당면한 어려움 극복할거라고 평가했다. 사무총장은 힌종 코로나는 비상 사태 선포한 것은 중국측이 한 노력 조치를 못 믿어서가 아니라 시스템이 취약한 나라를 보호하고 방역조치 마련하기 위한 것이라고 했다. 사무총장은 이번은 전인류가 도전으로 세계각국이 협력을 깊이하고 국제 교역과 이동 불필요하게 방해하는 이유 없다고 했다.

싱 대사는 “중국 정부는 투명하게 국제적으로 협력하고 있다”면서 “게브레예수스 WHO 사무총장과도 의견을 교환했고 투명한 국제 협력으로 모범이 됐다고 평가를 받았다”고 설명했다. 이어 그는 한국이 취한 이번 조치에 대해 언급하지 않겠다면서도 "WHO가 세계에서 가장 권위 있는 국제기구인 만큼 WHO 권고에 근거에서 하면 되지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

싱하이밍 신임 주한중국대사가 4일 오전 서울 중구 명동 주한중국대사관 본관에서 열린 언론 브리핑을 통해 이 같이 밝혔다. 이날 0시부터 시작된 한국 정부의 제한적 외국인 입국 금지 조치에 대한 중국 정부의 입장을 직접 전달한 것이다. 한국 정부는 신종 코로나바이러스감염증(우한폐렴) 국내 확산을 막기 위해 바이러스 발원지인 후베이성에서 입국하는 모든 외국인에 대한 입국을 금지했다. 앞서 이날 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 3일(현지시간) 신종 코로나바이러스 억제를 위해 여행과 교역을 금지할 필요가 없다고 재차 언급했다.