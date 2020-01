리테일앤인사이트, 안산수퍼마켓조합과 협약…"유통혁명 일어날 것"

이에 대해 성준경 ㈜리테일앤인사이트 대표는 "대형마트는 제조회사, 산지와의 직거래를 통해 상품을 싸게 공급받고 있는 반면 동네 수퍼마켓들은 유통 대리점의 여러 단계를 거쳐 상품을 공급받기 때문에 가격경쟁력이 떨어질 수밖에 없다"며 "전국 34개 중소유통 공동도매물류센터가 통합된 IT 정보인프라를 구축하고 협업을 통한 통합 구매를 추진한다면 유통 단계를 줄이고 물류 비용을 절감시켜 골목수퍼의 가격경쟁력과 상품경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 조언했다.

