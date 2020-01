봉준호 감독, 송강호와 영국아카데미 참석한다

현지시각으로 오는 2월2일 개최되는 제73회 영국 아카데미 시상식(British Academy of Film and Television Arts, 이하 BAFTA)에 봉준호 감독의 '기생충'이 작품상, 감독상, 각본상, 외국어영화상 등 총 4개 부문에 후보로 올랐다. 이에 송강호를 비롯, 영화 제작사 바른손E&A 곽신애 대표도 함께 영국으로 향할 예정이다.

