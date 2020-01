베니스 비엔날레 황금사자상 주인공들의 전시 2제

서울관의 서울박스에는 이번 프로젝트와 동명의 신작이자 최초로 국문과 영문 텍스트를 함께 선보이는 로봇 발광다이오드(LED) 사인 '당신을 위하여(FOR YOU, 2019)'가 설치됐다. 길이 6.4m의 직사각형 기둥의 네 면을 둘러싼 LED 화면 위로 작가가 선정한 문학 작품들의 텍스트가 흘러간다. 김혜순, 한강, 에밀리 정민 윤(Emily Jungmin Yoon), 스베틀라나 알렉시예비치(Svetlana Alexievich), 호진 아지즈(Hawzhin Azeez) 등 현대 문학가 5명의 작품 속 텍스트가 쉼없이 약 16m 높이 천장에 매달린 사각기둥의 LED 화면을 통해 보여진다. '당신을 위하여(FOR YOU)'에 제시된 텍스트들은 역사적 비극, 재앙 혹은 사회적 참상을 경험하거나 목격한 이들의 생각을 추적하며 미술관을 공감과 대립, 소통과 회복의 공간으로 변모시킨다.

