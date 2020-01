구글은 왜 2.4조나 들여 '핏빗'을 인수했나

[히든業스토리]한국계 미국인이 하버드대 중퇴한 뒤 만든 '웨어러블 기기' 업체 핏빗 시장 선도하며 창업 8년 만에 '나스닥' 상장…2015년 '샤오미'에 밀려 점유율 4위로 추락 IT 공룡 페이스북·구글, '핏빗' 인수 두고 경쟁…결국 '구글' 산하로

