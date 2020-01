‘마포형 청년일자리’ 시즌2… IT·방송·디자인 분야서 청년일자리 만든다

2020년도 마포형 청년일자리 사업은 상암동 디지털미디어시티(DMC)와 홍대 지역을 중심으로 발전한 IT, 방송, 디자인 산업 분야를 토대로 관련 업계에 취업을 희망하는 청년을 대상으로 추진된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.