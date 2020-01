美 철강업계, 트럼프 집권 후 실적 악화…"국내 철강사, USMCA 협정 모니터링해야"

최근 북미 3국이 USMCA 수정안에 합의했고, 합의안에는 자동차 원산지 규정에서 기존 '최소 70%의 북미산 철강 사용조건'에 '북미에서 제강된(melted and poured) 철강'이라는 강화된 생산방식의 정의가 추가된 것으로 알려졌기 때문이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.