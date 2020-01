"도로가 재떨이냐" 운전 중 담배꽁초 투척, 끊을 수 없나요

담배꽁초로 인해 발생할 수 있는 피해 상황에 비해 사실상 솜방망이 처벌 아니냐는 지적이 나오고 있다. 40대 직장인 C 씨는 "최근 운전 중 다른 차량 운전자가 버린 담배꽁초로 사고가 날 뻔했다"면서 "그때 생각만 하면 벌금을 확 높여야 하는 것 아닌가, 처벌이 너무 약하다"고 목소리를 높였다.

