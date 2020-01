[中에서 본 보험의 미래]반송보험·헬스케어 서비스...'인슈어테크' 뛰는 中

현지 진출 국내 보험사의 한 관계자는 "중안보험은 기존 보험 상품에 고객 생활 데이터를 접목해 상상하는 것들을 바로 상품화하고 있고, 언더라이팅과 보상 등에 있어서도 IT 기술을 활용해 경비 절감 효과를 얻고 있다"고 밝혔다.

린하이 계리사는 "매년 기술 부분에 대한 투자를 5% 이상 늘려가고 있다"면서 "전체 직원 2800여명 가운데 IT 관련 인력이 50% 이상인 1476여명에 이른다"고 말했다.