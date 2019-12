대만증시, 30년 만에 최고치..."반도체 중심 랠리 지속"

박 연구원은 "대만 증시 등 글로벌 IT 업종 주가 랠리는 그 동안 극심한 부진을 보였던 국내 수출 회복 가능성을 강하게 시사한다"며 "국내 수출 부진의 직접적 원인이던 대중국과 반도체 수출의 회복 가능성이 커졌기 때문"이라고 분석했다.

대만 증시는 반도체를 중심으로 한 랠리가 당분간 이어질 가능성이 높다는 분석이다. 미중 1단계 무역협상 이후 FANG 주가가 사상 최고치에 근접했고, 대만 증시 특히 TSMC 주가 랠리는 반도체 등 IT 업황 모멘텀이 재차 강화되고 있음을 보여준다는 판단이다. 동시에 4차 산업을 중심으로 한 글로벌 경제 및 산업 패러다임의 변화가 진행되고 있는 점도 한 몫한다.