신한금융, '트리플K 프로젝트' 가동…2023년까지 스타트업 2000개사 육성

국내 스타트업의 글로벌 진출을 지원하기 위한 'Korea to Global Plan'도 실시한다. 글로벌 스타트업 육성을 위해 베트남, 인도네시아에 퓨처스랩을 출범시킨 데 이어 이스라엘, 프랑스, 영국 등의 기관 및 기업들과 협력해 혁신 생태계 구축 사례를 연구하고 적용해 나갈 계획이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.