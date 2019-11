LG전자, 美서 '이해관계자 자문회의' 개최…"장애인 접근성 개선"

LG전자는 5일(현지시간) 미국 워싱턴에서 '지속적인 제품 접근성 개선을 위한 LG전자의 역할'을 주제로 이해관계자 자문회의를 열었다고 밝혔다. 이날 회의에는 미국 장애인 접근성 전문 연구기관인 'NCAM(National Center for Accessible Media)'을 비롯해 시각, 청각, 지체 장애인 단체 관계자 등 20여 명이 참석했다.

