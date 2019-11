KOTRA, 외투기업 취업상담회 개최…하반기 950명 채용

KOTRA가 참가기업 인사담당자를 대상으로 조사한 결과에 따르면, 외국인투자기업은 올해 하반기부터 6개월 내에 약 950명 규모로 신규 채용계획을 수립한 것으로 나타났다. 영업 33.9%, 연구개발 13.3%, 서비스 12.4%, IT 11.4%, 생산 3.5% 등 다양한 직무분야에서 채용을 추진 중이다. 이번 상담회에서 적격자로 판단되면 최대한 많이 채용한다는 입장이다.

