최기영 장관, 취임 후 첫 해외행보..."ICT신남방 박차"

회의 기간 동안 최기영 장관은 라오스, 브루나이의 장관 및 베트남 차관과 양자면담을 갖기도 했다. 이 자리에서는 문재인 대통령이 이들 국가 순방 당시 체결한 ICT 관련 업무협약(MOU)을 바탕으로 양국 간 ICT 협력 확대를 재점검했다고 과기정통부는 밝혔다. 특히 5G, 사이버보안, IT 인력양성 등 양국 공동 관심분야와 관련한 구체적인 ICT협력을 논의할 예정이다.

