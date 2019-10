아모레퍼시픽재단, '中 현대 여성의 삶' 조명한 포럼 내달 개최

아모레퍼시픽재단은 22일 아모레퍼시픽포럼은 아시아의 아름다움, 삶의 질, 생명, 여성에 대한 다양한 견해와 학술적인 연구 결과를 대중과 함께 소통하는 자리라고 소개했다. 특히 올해는 ‘생명 지속적 문명의 길: 중국과의 대화’를 주제로 우리와 인접한 중국의 현대 여성이 역사문화적으로 어떻게 변화되어 왔는지 살펴보고, IT 기술과 디지털화가 도시와 여성의 삶에 미친 영향을 소개하는 시간을 마련했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.