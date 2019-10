그룹 펜타곤 멤버 홍석과 유토 / 사진=펜타곤 인스타그램

[아시아경제 임주형 인턴기자] 그룹 펜타곤 멤버 홍석과 유토가 가수 강남과 이상화 씨의 결혼을 축하했다.

12일 오후 홍석과 유토는 펜타곤 공식 인스타그램 계정을 통해 "May the years ahead be filled with lasting joy(다가올 시간이 영원한 기쁨으로 가득하길)."이라며 "강남형 결혼식 다녀왔어요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 두 사람은 턱시도를 입은 채 카메라를 응시하고 있다.

이날 강남과 이 씨는 서울 광진구 비스타 워커힐 서울에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 앞서 지난 3월 처음 열애 사실을 인정한 바 있다.

한편 홍석과 유토는 지난 2016년 펜타곤 멤버로 데뷔했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr





