"신약가격 낮춰 의약품 접근성 높여야"

7일(현지시간)부터 열리는 WHO 서태평양지역총회에 박능후 보건복지부 장관(앞줄 왼쪽 세번째)을 비롯해 각국 대표가 기념촬영하고 있다.<보건복지부 제공>

한편 이번 지역총회 기간 중 새로운 WHO 집행이사국을 내정하는 비공개 회의가 이날 열린다. 우리나라와 말레이시아, 몽골 가운데 한 곳이 맡게 되며 내정되면 내년 5월 WHO 총회에서 확정돼 그때부터 임기를 시작한다. 서태평양 지역에서는 일본과 호주, 중국, 싱가포르, 통가 등 5개 국가가 집행이사국으로 배정돼 있다.

7일(현지시간)부터 닷새 일정으로 필리핀 마닐라에서 열리는 이번 총회에서는 각국 보건부 장·차관이 참석해 각종 사업과 예산을 확정하는 한편 지역 내 보건이슈에 대한 프로그램을 논의한다. WHO 서태평양 지역사무처는 우리나라를 비롯해 호주ㆍ중국ㆍ일본 등 정회원 27국과 준회원ㆍ속령국가 등 총 37곳이 속해 있다. 지역 내 1차 보건의료 체계를 구축하는 한편 질병예방활동, 타지역 사무처와 협의해 식품ㆍ약품에 대한 국제기준을 정하고 각종 정보자료를 수집하는 일을 한다.

박능후 복지부 장관, WHO 서태평양 지역총회 기조연설