제조업체 33.7% "일본 소재·부품 조달리스크 상승"

업종별로는 기계·장비, 철강, 석유·화학, 자동차, IT 등에서, 기업 규모별로는 중견기업 및 중소기업에서 높았다.

응답업체는 대기업 68개(34.2%), 중견기업 89개(44.7%), 중소기업 42개(21.1%), 업종별로는 자동차 44개(22.1%), IT 36개(18.1%), 기계·장비(전기장비 포함) 28개(14.1%), 석유·화학 24개(12.1%) 등으로 구성됐다.