'완성차 공장 2개+α' 자율주행車 역대급 투자 베팅한 정의선

현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 251,500 전일대비 3,000 등락률 +1.21% 거래량 193,970 전일가 248,500 2019.09.23 15:30 장마감 close 는 지난 7월 러시아 최대 IT 기업 얀덱스와 공동 개발한 자율주행 플랫폼을 공개하고 러시아 전역에서 로보택시를 시범 운영할 계획이라고 발표한 바 있다.

미국의 미래 모빌리티 연구기관인 ACM(American Center for Mobility)의 창립 멤버로, ACM이 추진 중인 첨단 테스트 베드 건립에 500만달러(약 56억원)를 투자하기도 했다. 지난 6월에는 미국 자율주행기술 전문 기업 오로라에 전략 투자하고 자율주행 기술 고도화를 위한 협력을 이어오고 있다.