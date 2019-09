[공시+]와이제이엠게임즈, 액션스퀘어에 140억원 제3자 배정 투자 결정…"게임사업 역량 강화"

액션스퀘어는 모바일게임 사상 최초로 대한민국 게임대상을 수상한 ‘블레이드 for kakao’ 성공을 기반으로 ‘삼국블레이드’, ‘블레이드2 for kakao’를 연달아 출시하며 게임 시장에서 모바일 액션 게임 명가로 자리매김한 게임 개발사다. 지난 7월에는 모바일 액션 슈팅 게임 ‘기간틱엑스’를 전세계 150개국에 출시해 글로벌 시장에서도 게임 개발 능력을 인정받았다.

와이제이엠게임즈는 '삼국지블랙라벨'과 '삼국지인사이드'에 이어 '삼국블레이드'와 블레이드 for kakao', '블레이드2 for kakao' 등 게임 라인업을 강화할 수 있게 됐다. 또 액션스퀘어는 이번 투자 유치로 경영 정상화와 차기작 개발을 위한 자금을 수혈하게 됐다.