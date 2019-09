초대 주미공사 박정양이 서울로 부친 친필 편지 발견

[아시아경제 이종길 기자]초대 주미전권공사 박정양이 1888년 6월12일 미국 워싱턴에서 서울로 부친 친필 편지가 발굴됐다. 국외소재문화재재단은 지난 7월 민병용 미국 로스앤젤레스 한인역사박물관장으로부터 박정양이 조선에 파견된 미국인 육군교사(陸軍敎師·군사교관) 존 G. 리에게 보낸 서한을 기증받았다고 17일 전했다. 편지는 가로 24.8㎝, 세로 20.0㎝ 크기다. 상단에 공사관 전용지임을 나타내는 영어 문구 ‘리게이션 오브 코리아, 워싱턴(LEGATION OF KOREA, WASHINGTON)’이 찍혔다. 경술국치(1910년) 이전에 미국 공관원이 작성한 편지 가운데 현존 유일본이라는 점에서 희소성과 사료적 가치가 높다고 평가된다.

