"누군가는 해야죠" 환경미화원, 버스 기사, 등 추석에도 일하는 사람들

이날 서울역에서 만난 시민들은 대체로 경기가 좀 살아나 걱정 없이 살고 싶다고 입을 모았다. 서울역에서 만난 40대 직장인 C 씨는 "먼저 부모님이 건강하게 오래 살았으면 하는 것, 그게 가장 큰 소원이고 나머지는 우리 가족들 그리고 경제가 좀 살아났으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "정년까지 별다른 걱정 없이 열심히 일하다 퇴직하는 것이 개인적인 바람이다"라고 말했다.

