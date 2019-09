부동산 시장 이색 마케팅 격돌…신조어 쏟아진다

신조어 마케팅도 시장에서 호응을 얻고 있다. 지금은 일반적으로 사용되고 있지만 올인빌(All In Vill), 다(多)세권, 파크 프론트(Park Front) 등은 해당 사업지의 특성을 홍보하기 위한 신조어도 사용되기 시작했다. 수요자들에게 사업지의 강점을 각인시킬 수 있고 트렌드를 선도하는 단지라는 이미지를 심어주기 위한 전략이다.

13일 업게에 따르면 최근 부동산 마케팅 시장에서 최신 주거 트렌드를 반영해 견본주택을 갤러리처럼 꾸미고 최첨단 IT 기술을 활용해 시선을 끄는 방법이 활용되고 있다.