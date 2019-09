덕산테코피아, 다시 공모가 회복

[아시아경제 박형수 기자] 코스닥 새내기 덕산테코피아 덕산테코피아 317330 | 코스닥 증권정보 현재가 19,100 전일대비 1,400 등락률 +7.91% 거래량 735,448 전일가 17,700 2019.09.06 15:30 장마감 close 가 다시 공모가를 회복했다. 상장 직후 코스닥시장 급락 여파로 공모가를 밑돌았던 덕산테코피아 덕산테코피아 317330 | 코스닥 증권정보 현재가 19,100 전일대비 1,400 등락률 +7.91% 거래량 735,448 전일가 17,700 2019.09.06 15:30 장마감 close 주가가 최근 다시 상승세다. 차세대 IT 소재 개발로 고객사 내 점유율이 상승하면서 실적 개선 기대감이 커지고 있다.

