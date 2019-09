삼성물산·포스코건설·롯데건설 등 대형 건설사 하반기 신입 공채

포스코건설이 기계, 전기, 토목, 건축, 조경, 안전, IT, 재무/회계, 세무, 구매, 경영지원 등 부문 신입사원을 선발한다. 16일까지 회사 채용 홈페이지에서 온라인 입사지원하면 된다. 현대엔지니어링도 플랜트, 건축, 인프라(토목), 자산, 재경, 경영, 안전 등 부문 신입 사원을 채용하며 15일까지 회사 채용 홈페이지에서 온라인 입사지원하면 된다. 안전공학의 경우 안전기사 자격증 소지자에 한한다.

