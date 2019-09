日 심장부 찌른 '삼성 파운드리 자신감'

이 부회장이 직접 참석은 하지 않지만 정은승 삼성전자 파운드리 사업부장(사장)을 메신저로 삼아 글로벌 IT 진영의 중심축인 삼성전자의 오너로써 고객사, 파트너사 관계자들과 만나 협력관계를 돈독히 하고, 미래를 향해 같이 가겠다는 의지를 보여준다. 앞서 이 부회장은 일본의 대 한국 수출규제 시작 직후인 지난 7일 일본을 방문해 현지 상황을 점검한 바 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.