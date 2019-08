[아시아경제 김혜민 기자] 동화기업 동화기업 025900 | 코스닥 증권정보 현재가 19,150 전일대비 450 등락률 +2.41% 거래량 39,298 전일가 18,700 2019.08.28 15:30 장마감 close 은 종속회사인 'Dongwha Vietnam Co., Ltd'에 807억3060만원 규모의 채무보증을 결정했다고 28일 공시했다. 이는 자기자본대비 11.9%에 해당한다.

