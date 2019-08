'1주일에 1번이면 충분' 프리미엄 마스크팩, H&B스토어서 날았다(종합)

히트상품에 등극한 에센스 라인을 확장해 동일한 성분과 콘셉트를 담은 마스크팩도 연이어 출시되고 있다. '구달 청귤 비타 C 세럼 마스크', '차앤박(CNP) 비타 화이트닝 앰플 마스크', '나인위시스 하이드라 앰플 시트 마스크' 등이 대표적이다. CNP 비타 화이트닝 앰플 마스크는 출시 이후 매월 1억원어치 이상 팔린 효자 제품이다. 기존 베스트셀러인 '비타 화이트닝 앰플'의 유효성분을 유칼립투스 나무 원료로 만든 스킨텐셀 시트에 담아냈다.

