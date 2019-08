'데뷔' 엑스원 "앨범 준비에만 몰두, 뜨거운 관심과 사랑에 감사하다"

엑스원의 데뷔 앨범 비상: 퀀텀 리프(QUANTUM LEAP)'는 11명의 희망이 만나 비상하는 날갯짓, 여정을 표현한다. 앨범에는 타이틀곡 '플래시(FLASH)'를 비롯해 '스탠드 업(Stand Up)', '웃을 때 제일 예뻐', '괜찮아요', '움직여' 등 총 7개의 트랙이 담겼다. 음원은 이날 오후 6시 발매된다.

