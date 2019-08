“치킨은 아이돌을 사랑해”…멕시카나와 또 인연 맺은 '강다니엘'

더불어 더 맨 블랙에서 러블리 밀크남으로 불리는 신정유는 BBQ의 대표메뉴 'NEW 치킨강정' 광고모델로 발탁돼 차세대 CF스타로서의 행보를 시작했다. CF 속 게임에 집중하던 신정유는 '강적이다'라는 소리에 '강적? 치킨강정!'이라고 치킨에 홀린듯 소리치는 연기를 선보였다. 더 맨 블랙의 비주얼 멤버로 불리는 신정유는 망가짐을 서슴치않는 프로페셔널한 모습으로 호평을 사고 있다.

