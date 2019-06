KT, 국내 최초 5G로 '차량사물간 양방향통신' 실증

[아시아경제 명진규 기자] KT KT 030200 | 코스피 현재가 28,300 전일대비 50 등락률 +0.18% 거래량 22,893 전일가 28,250 2019.06.17 09:24장중(20분지연) close 는 17일 국내 최초로 실제 도로에서 5G 기반의 차량사물간 양방향통신(V2X, Vehicle to Everything) 기술을 실증했다고 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.