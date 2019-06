한국네트웍스, 한성웰텍과 차세대 물류로봇 기술제휴

서정도 한성웰텍 대표이사는 “지난 수년간 AGV 및 무인운반시스템을 미래 성장 동력으로 생각하고 회사 역량을 집중하며 기술 개발에 힘써 왔다”며 “이제 그 기술을 IT 및 물류엔지니어링 전문 기업인 한국네트웍스사와 손잡고 종합 스마트팩토리 및 물류시장에 선보이며 글로벌 선도기업으로 나아갈 것"이라고 말했다.

한국네트웍스는 이번 기술협약을 통해 한성웰텍의 최신 물류로봇 기술을 도입해 신규사업과 IT 솔루션에 적용하는 등 물류로봇 활용 신사업에 진출한다. 또 공동 세일즈 마케팅을 통한 고객 확보, 정보 및 인력 교류, 교육 훈련과 기술 공유 등 물류엔지니어링 사업 확대를 위한 전략적 파트너십도 강화해나갈 계획이다.