'마약 구입 의혹' "비아이, 출연 중인 프로그램 하차해라" 성명 발표

그러면서 "이러한 이유로 기타 프로그램 갤러리 일동은 '그랜드 부다개스트'와 '정글의 법칙 in 로스트 정글' 제작진 측에게 비아이의 하차를 강력히 촉구한다"라고 덧붙였다.

해당 성명서를 작성한 누리꾼들은 "기타 프로그램 갤러리는 평소 다양한 매체를 통해 접하게 되는 프로그램들에 대해 심도있는 논의를 진행해 왔다"면서 "비아이는 현재 JTBC2 '그랜드 부다개스트'에 출연 중이며, 오는 15일부터 SBS '정글의 법칙 in 로스트 정글'에 출연하기로 예정돼 있었다"고 말했다.