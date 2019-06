푸조, 여름 휴가철 맞이 '공항 샌딩 서비스' 이벤트

[아시아경제 우수연 기자] 푸조의 공식 수입원인 한불모터스가 여름 휴가철을 맞이하여 인천 또는 김포공항을 통해 출국 예정인 고객들에게 공항 샌딩 서비스를 제공하는 '인조이 유어 트립 위드 푸조(Enjoy Your Trip With PEUGEOT)' 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

