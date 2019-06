KTH, AI 기반 CS솔루션 '데이지 TA' 선보여

데이지 TA는 음성을 텍스트로 바꿔주는 STT(Speech to Text) 기술을 통해 고객이 상담원과 전화로 나눈 대화 내용을 문자로 자동 변환해준다. 이후 대량의 데이터를 수집, 가공해 실시간 이슈 파악 및 직관적인 맞춤형 통계를 제공한다. ▲통합 검색 및 자동 분류 관리 ▲상담추이 및 감성분석을 통한 트렌드 분석 ▲상담 품질을 위한 상담자동평가(QA) 관리 등을 통한 정확한 고객요구사항 분석으로 유연하고 즉각적인 대처가 가능하다.

