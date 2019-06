시민 도움으로 성희롱 범인 검거…출동 경찰관 수갑 못 챙겨 놓칠 뻔

C 씨에게 폭행당한 A 경위는 광주의 한 대학병원에 이송돼 2주 진단을 받았으나 그날 바로 퇴원했다.

경찰은 현장에서 체포된 C 씨가 조현병 치료 전력이 있는 것으로 확인돼 입원 조치한 것으로 알려졌다.

다행히 주변에 있던 시민과 택시기사들은 119에 신고하고 B 경위를 도와 함께 C 씨를 제압했다. 그러나 B 경위는 수갑을 챙겨오지 않은 사실을 뒤늦게 깨닫고 무전으로 지원 요청을 했다.