"마음에 들면 그 자리에서 사라" 패션업 혁신의 아이콘 '자라'

자라는 창업자인 아만시오 오르테가(Amancio Ortega)와 그의 부인 로살리아 메라(Rosalia Mera)가 1975년 스페인 라코루냐에 작은 옷가게를 내면서 시작됐다. 소설 '그리스인 조르바(Zorba the Greek)'에 영감을 받아 옷가게 이름을 '조르바(ZORBA)'로 지었으나 근처 술집과 간판 이름이 같아 글자를 재배치해 지금의 '자라'가 됐다고 한다.

