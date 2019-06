이혼문제로 말다툼하다가…장인·사돈 폭행한 父子 벌금형

A 씨는 재판에서 C 씨를 때린 사실이 없으며 "B씨의 일방적인 폭행을 막는 과정에서 상처가 발생한 만큼 정당방위에 해당한다"고 주장했다. 그러나 재판부는 피해자인 C 씨의 진술이 일관된다는 점을 근거로 A 씨의 주장을 받아들이지 않았다.

B 씨는 사돈인 C 씨의 멱살을 잡은 후 몸을 밀고 당겼으며, 턱과 머리 부위도 들이받은 것으로 조사됐다. A 씨도 C 씨의 멱살을 잡는 등 전치 3주의 상해를 입힌 것으로 확인됐다.