한국 딜로이트 그룹, 전사적 봉사활동

홍종성 대표는 "딜로이트는 주요 경영이념 중 하나인 전문가의 사회적 책임 실천을 위해 매년 적극적으로 봉사활동을 진행하고 있다"면서 "임팩트 데이는 세계 최고의 전문 서비스 조직으로서 사회적 책임 실천을 통한 공유가치(shared value) 창출의 좋은 롤모델이 될 것"이라고 전했다.

올해는 소외계층 이웃들의 자립을 위한 다양한 활동들을 했다. 한국 딜로이트 그룹의 장애인 탁구선수들과 임직원이 참여한 'As One 탁구교실', 시각장애인을 위한 '점자 촉각도서 키트' 제작, 미얀마·동티모르·스리랑카 등 아동들에게 전할 '책가방 색칠하기', 직원들이 기증한 책을 모아 강원도 삼척 탄광촌 아동들에게 전하는 '딜로이트 책 나눔 박스', 중증장애인과 함께 하는 한국민속촌 민속문화체험학습, 백혈병 소아암 어린이를 위한 헌혈, 서울역 인근 노숙인을 위한 '밥퍼' 배식활동 등이 진행됐다.