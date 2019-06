英그림책 작가 앤서니 브라운 전시 8일 개막

특히 국내 최초로 공개하는 올해의 신작 'Little Frida (나의 프리다)'는 원화와 함께 뮤지컬 쇼케이스로 감상할 수 있어 앤서니 브라운 작품세계를 더욱 입체적으로 체험할 수 있다. 이와 함께 스토리텔러와 함께하는 전시 투어, 행복도서관, 공식 키즈 프로그램 등 어른과 어린이가 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련된다.

