20일부터 나흘 간 8회 진행

美 주식시장 전망 등 다뤄

국부펀드 한국투자공사(KIC)는 20일부터 2026년 상반기 국제금융아카데미를 개최한다고 밝혔다.

2026 상반기 국제금융 아카데미 강좌 사진/사진=한국투자공사 AD 원본보기 아이콘

국제금융아카데미는 올해 미국 주식시장 전망을 시작으로 나흘간 8회에 걸쳐 이뤄진다. 또 인프라 및 사모채권 등 대체투자 시황을 짚고, 대체투자 이후 포트폴리오 관리 방안을 투자 운용 및 오퍼레이션 관점에서 다룰 예정이다.

또 미국 금리 환경 변화와 스테이블 코인 제도화 영향 등 최근 금융시장 주요 이슈를 반영한 강좌도 진행된다. 이번에는 65개 민관 금융 및 투자 기관에서 수강신청했다.

박일영 KIC 사장은 "공사는 그간 축적해온 해외투자 경험과 글로벌 네트워크를 아낌없이 나눔으로써 국내 금융산업 발전에 기여해왔다"며 "앞으로도 국제금융아카데미를 통해 글로벌 투자 전문인력을 양성하는 데 힘쓸 것"이라고 전했다.

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한편 KIC는 2022년 국제금융아카데미를 출범하고 국내 금융투자 전문인력 육성과 역량 강화를 위해 노력해왔다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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