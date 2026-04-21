[클릭e종목]“이마트, 1분기 실적 기대치 충족 전망…목표주가 상향”

IBK투자증권은 21일 이마트에 대해 1분기 실적 전망을 반영해 목표주가를 10만4000원에서 12만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "본업 회복과 지마켓글로벌 편출 효과에 따른 수익성 개선이 실적 성장을 주도할 전망"이라며 "할인점 및 트레이더스 기존점 성장에 따라 이익 증가가 나타날 가능성이 높고, 신세계프라퍼티 이익 기여도 확대 및 조선호텔 업황 호조가 예상되기 때문"이라고 말했다.

이마트의 1분기 연결기준 매출액은 전년 대비 6.1% 증가한 7조6617억원, 영업이익은 10.2% 증가한 1756억원으로 추정된다. 할인점과 트레이더스 기존점 성장률은 각각 2.0%, 3.1%를 달성할 것으로 보인다. 이는 경쟁사 영업망 축소에 따른 효과와 트레이더스 집객력 상승이 이뤄낸 결과다.

SCK컴퍼니(스타벅스 코리아) 1분기 실적 개선은 쉽지 않을 전망이다. 신규점 출점과 기존점 신장으로 매출액은 전년 대비 5.1% 증가한 8010억원이 예상된다. 그러나 상승에 따른 원가 부담과 지난해 4분기 프리퀀시 사은품 리콜 사태에 따른 충당금으로 영업이익은 감소할 것으로 예상된다.

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남 연구원은 "이마트의 실적 성장세는 연간으로 이어질 것"이라며 "할인점 시장 재편, 수익성 개선, 주요 종속회사 영업실적 상승이 예상되고 하반기로 갈수록 이익 모멘텀은 강화될 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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