김동연 경기도지사가 20일 도정 업무 복귀 첫 일정으로 김진경 경기도의회 의장과 최종현 민주당 대표의원을 만나 추가경정예산안 처리 협조를 요청했다.

김동연 지사는 이날 비공개로 진행된 면담에서 "어려운 민생경제 여건 속에서 편성한 이번 추경안을 경기도가 가장 신속하게 처리해 민생을 돌보고, 국민주권 정부의 성공을 뒷받침할 수 있도록 협조해 달라"고 당부한 것으로 알려졌다.

김동연 경기도지사가 20일 김진경 경기도의회 의장과 면담에 앞서 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

김 지사는 이어 행정 1·2부지사와 기조실장 등 주요 실·국장들이 참석한 가운데 도정 현안을 점검했다.

김 지사는 추경 관련 보고를 받은 뒤 "정부가 신속하게 추경을 처리한 만큼 어려운 민생 지원에 경기도가 앞장설 수 있도록 고유가 피해지원금 지급 등에 차질 없도록 준비해 달라"고 주문했다.

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한편 김 지사는 이날 오후에는 백현종 경기도의회 국민의힘 대표의원을 만난다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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