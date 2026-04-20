범인, 2019년 총기사건 범죄 이력

미국 루이지애나주에서 한 남성이 자녀 7명을 포함한 어린이 8명을 총기로 살해하는 참극이 벌어졌다.

19일(현지시간) 미국 루이지애나 슈리브포트에서 발생한 총격 사건 희생자들을 추모하는 시민들의 행렬이 이어지고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국 CNN방송과 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 19일(현지시간) 슈리브포트에서 발생한 총격으로 11세 이하 아동 8명이 숨졌다. 희생자 가운데 7명은 범인 샤마르 엘킨스(31)의 자녀였고, 나머지 1명은 친척으로 확인됐다.

엘킨스는 아내를 먼저 쏜 뒤 아이들을 잇달아 살해한 것으로 조사됐다. 아이들을 데리고 있던 여성 1명도 중태에 빠졌다. 13세 소년 한 명이 총격을 피해 지붕에서 뛰어내렸다가 골절상을 입었지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다

범인은 범행 후 차량을 탈취해 도주하다 경찰과의 추격전 끝에 사망했다. 경찰은 사건을 가정불화에 따른 범행으로 보고 있으며, 희생자들이 '처형 방식'으로 살해된 정황이 있다고 밝혔다.

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NYT는 엘킨스 친인척과의 인터뷰를 통해 엘킨스가 자살 충동을 겪고 있었고, 아내의 이혼 요구를 받은 상태였다고 전했다. 엘킨스는 2020년 8월까지 루이지애나 국가경비대에서 7년간 복무했으며, 2019년에도 총기 사건으로 체포된 전력이 있는 것으로 알려졌다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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