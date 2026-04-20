세운철강·퓨트로닉 20억원 기부 릴레이 이어

부산의 기업들이 클래식 문화 확대 보급을 위해 35억원을 쾌척했다.

부산시는 20일 시청 의전실에서 지역 기업들이 참여한 기부금 전달식을 열고 총 35억원 규모의 후원이 이뤄졌다고 알렸다.

이번 기부는 부산 클래식 문화 발전과 문화기금 조성을 위해 설립된 부산클래식문화재단에 전달된다. 기부금은 공연 제작 지원, 문화예술 교육, 문화소외계층 대상 프로그램 등에 활용된다.

행사에 지역 주요 기업과 인사들이 참여했다. 지난해 12월 세운철강과 퓨트로닉이 20억원을 기부한 데 이어 민간 중심 기부가 확산되는 흐름이다.

시는 부산콘서트홀과 부산오페라하우스 조성과 연계해 클래식 콘텐츠 경쟁력을 강화하고 시민 문화 향유 기회를 확대할 계획이다.

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재단은 향후 기부금 규모를 지속 확대해 국제 수준 공연 콘텐츠 개발과 문화 저변 확대 사업을 추진한다는 방침이다.

박형준 시장은 "이번 기부는 단순 후원을 넘어 부산의 미래 문화에 대한 투자"라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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